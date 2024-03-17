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Южная Осетия планирует присоединение к России

Южная Осетия готовится к референдуму о вхождении в состав Российской Федерации

2:31
Россия

Глава парламента Южной Осетии Алан Алборов заявил, что вопрос воссоединения Южной Осетии и России обсуждается Москвой. 

Южная Осетия готовится к референдуму о вхождении в состав Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Kober is licensed under Public domain

"Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров".

Политик выразил уверенность, что присоединение Южной Осетии к России непременно произойдёт. Ранее, в 2023 году президент Южной Осетии Алан Гаглоев также говорил о намерении республики присоединиться к России.

Южная Осетия имеет площадь 3900 м2 и население около 55000 человек. Государство провозгласило свою независимость от Грузии 21 декабря 1991 года. Однако до 2008 года оно являлось непризнанным, с 1992 года существовала постоянная угроза аннексии Грузией, которая намеревалась полностью решить "осетинский вопрос" путём истребления и ассимиляции осетин. 8 августа 2008 года режим Саакашвили предпринял военную операцию с целью ликвидации государственности Южной Осетии. Осетинские отряды потерпели поражение, и противник практически взял под контроль всю территорию. В результате операции, проведённой Россией, территория республики, в том числе Цхинвал, была освобождена. 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана Российской Федерацией.

Экономика, логистика, обеспечение безопасности страны неразрывно связаны с Россией. Кроме того, Северная Осетия является одним из наиболее развитых регионов Юга России. Поэтому стремление осетин к воссоединению в рамках единого субъекта РФ вполне оправданно и похвально.

Некоторая медлительность Москвы в отношении присоединения Южной Осетии связана с установившимися нейтральными отношениями с Грузией. Некий негласный статус-кво как бы предполагает, что Россия сохраняет независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия воздерживается от интеграции с НАТО и Евросоюзом и не вводит санкции в отношении РФ. На данный момент прагматические грузинские политики действительно саботируют западные меры по "сдерживанию России". По всей видимости, Москва ценит такое отношение и не заинтересована в росте конфликтности с Грузией, что неизбежно произойдёт в случае присоединения Южной Осетии к России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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