В поезде, в купе, с детьми и на "дальняк" можно прокатиться дешевле нна целых 15%. Действует акция от РЖД

Глава РЖД Белозёров: пассажиры с детьми могут получить 15% скидку

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Глава РЖД Олег Белозёров во время выступления на пленарном заседании Госдумы, напомнил, что запущена акция "Путешествуй с детьми". Она действует в рамках Года семьи, который объявил президент РФ Владимир Путин. В Telegram-канале РЖД по этому поводу есть подробная информация.

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Согласно новой акции от РЖД, пассажирам с детьми до 18 лет в купейных вагонах дальнего следования будет предоставлена 15-процентная скидка на проезд. Для получения такой скидки требуется оформить проездные документы на несовершеннолетнего ребёнка и сопровождающих его лиц. Сделать это нужно в одном заказе (до 4-х билетов).

Ещё более весомую скидку можно получить, если при покупке билетов в купе двухэтажного поезда выбрать тариф "Школьный". Последний распространяется на детей от 10 до 17 лет. Скидка составит 50% от стоимости в плацкарте.

Это не все скидки от РЖД, к примеру, действует и круглогодичная акция "Большая семья". Она предусматривает 15-процентную скидку семьям с тремя и более детьми едущим в купе.