Леонид Слуцкий подчеркивает актуальность вопроса стипендиального обеспечения

3:09 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Йошкар-Ола

Низкая студенческая стипендия — это проблема, которая беспокоит российское общество уже на протяжении многих лет. Время от времени всплывает обсуждение о том, можно ли прожить на текущую минимальную стипендию в России и какие изменения следует ожидать в этой области в будущем.

Фото: Пресс-служба ЛДПР by Евгений Пронин

Многие политические деятели, включая лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, выступали с предложениями увеличить стипендии до уровня, приближенного к или равному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Например, еще в 2011 году Владимир Жириновский предлагал увеличить стипендии студентов до 80% от МРОТ.

Однако законопроекты, направленные на повышение стипендий, в том числе инициированный ЛДПР, не получили одобрения. За последние два десятилетия в Госдуму было внесено около 10 законопроектов по этой теме. Возможно, это объясняется тем, что размеры стипендий в последние годы незначительно увеличивались, не отражая реальных потребностей студентов.

Если в начале 2000-х годов государственная академическая стипендия составляла всего несколько сотен рублей, то сегодня ее минимальный размер для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет 1 967 рублей. Очевидно, что с такой суммой жить крайне трудно.

По данным опубликованной статистики Forbes, большинство студентов (72%) тратят до 30 000 рублей в месяц, а основные статьи расходов включают в себя питание (29%), транспорт (18%) и жилье (20%). В связи с этим студентам часто приходится сочетать учебу с работой, что негативно сказывается на их успеваемости.

Для решения данной давней проблемы ЛДПР вновь представила в Государственную Думу законопроект, предлагая выплачивать студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам стипендию не менее минимального размера оплаты труда, при условии их очного обучения.

Подчеркивая важность образования и утверждая, что студенты должны сосредотачиваться на учебе и получении знаний, Владимир Жириновский неоднократно высказывался по этому поводу. Этот принцип, заложенный им, сегодня продолжает отстаивать нынешний лидер партии, Леонид Слуцкий.

В беседе с российскими студентами в январе 2024 года Слуцкий подчеркнул актуальность вопроса стипендиального обеспечения, особенно для тех, кто сочетает учебу с работой. Он отметил необходимость обеспечить молодежь условиями, способствующими их обучению, поддерживая и направляя их.

Помимо инициативы по увеличению стипендий, которая находится на рассмотрении в Государственной Думе, ЛДПР разработала законопроект о поддержке студенческих семей, что особенно актуально в свете Года семьи в России. По этой инициативе предусматривается предоставление дополнительных стипендий молодым родителям, возможность совместного проживания в общежитиях и создание комфортных условий для воспитания детей.

Возможно, в этом году старая пословица о бедном студенте наконец утратит свою актуальность.