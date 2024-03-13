ЛДПР выступает за корректировку условий кредитования

2:17 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Уфа

В современном мире встретить человека, который не сталкивался бы с кредитами, практически невозможно. Часто это приводит к тому, что люди оказываются в ловушке долгов и вынуждены бесконечно погашать кредиты, подвергаясь угрозам от коллекторов.

Фото: Пресс-служба ЛДПР

Семья Скворцовых не избежала этой ситуации во время пандемии. Потеря работы у главы семьи Николая и пребывание его жены в декретном отпуске с дочерью создали финансовые трудности. В отчаянии Николай обратился в микрокредитную контору, не видя другого выхода.

По данным Центробанка за первую половину 2023 года объем выданных кредитов гражданам превысил 6 трл рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Рост объема микрозаймов, доступных в торговых точках, составил 46%, и в июле этот показатель увеличился еще на 10%. Этот захватывающий круг долгов оказывает сильное воздействие на людей, делая практически невозможным выбраться из этой ситуации.

ЛДПР выступает за жесткое регулирование сферы микрофинансовых организаций с целью предотвращения эксплуатации граждан в бедственных ситуациях. Лидер партии Леонид Слуцкий подчеркнул необходимость установления максимальной процентной ставки на уровне 0,3% в день и 109,5% годовых, а также корректировки условий кредитования.

Семья Скворцовых столкнулась с угрозами со стороны "черных" коллекторов, которым их контактные данные были переданы микрофинансовой конторой. Это привело к стрессу и панике в семье.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан неспособны выплатить кредиты, и 25% из них имеют несколько просроченных кредитов. Профессиональные коллекторы, а также "черные" конторы, используют различные методы воздействия на должников.

ЛДПР настаивает на необходимости полного запрета коллекторской деятельности на территории России, считая это единственным способом решения проблемы. Депутаты от этой партии оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Семьи, столкнувшиеся с аналогичными проблемами, теперь могут надеяться на поддержку от ЛДПР и верить в лучшее будущее.