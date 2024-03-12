В России закроют точки торговли паспортами для мигрантов

4:00 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Краснодар

В России планируют закрыть точки продажи паспортов для мигрантов, по словам лидера либерально-демократической партии Леонида Слуцкого, который вновь выступил за срочное решение проблемы незаконной трудовой миграции.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

За первые три месяца 2023 года в Россию прибыло на заработки около 1,3 миллиона человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечает, что совместные операции с Федеральной службой безопасности позволяют выявлять и закрывать нелегальные типографии, производящие фальшивые миграционные документы.

В прошлом году было закрыто пять таких типографий, которые изготавливали поддельные паспорта для приезжих с 2020 года. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел страны применять самые строгие меры в отношении лиц, замешанных в нелегальной миграции и связанной с ней преступностью, вплоть до их депортации.

Еще задолго до этих событий основатель ЛДПР Владимир Жириновский настаивал на необходимости ужесточения контроля и миграционной политики, выражая мнение, что мигранты должны уважать законы, обычаи и культуру регионов, в которые они приезжают.

Верный соратник политика, а теперь уже лидер партии Леонид Слуцкий, активно выступает за тот же самый жесткий контроль над мигрантами. В частности, на днях Слуцкий — кандидат экономических наук, прекрасно знающий и чувствующий конъюнктуру рынка и риски для бюджета страны — предложил ужесточить правила получения ВНЖ и гражданства иностранцами.

Политик считает, что путь к российскому паспорту должен быть увеличен: для получения вида на жительство предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь и только потом претендовать на гражданство.

А 9 марта глава ЛДПР предложил Рособрнадзору подключиться к вопросу мигрантских центров — и провести проверки выдачи сертификатов на знание русского языка иностранным гражданам. По мнению Леонида Слуцкого необходимо немедленно остановить работу центров, раздающих сертификаты без экзаменов.

Леонид Слуцкий подчеркивает необходимость проверки каждого трудового мигранта, противодействуя фиктивным подходам, распространенным в некоторых организациях, где за определенную сумму предоставляются документы без должной проверки знаний языка и адекватности соискателя. Он отмечает, что запросы о закрытии таких недобросовестных практик поступают от граждан из различных регионов.

"Мы всегда готовы принимать гостей с радушием и уважением, но ожидаем взаимности. Не владеешь русским языком? Пожалуйста, вернись домой. Совершил правонарушение? Нам жаль, но лучше вернуться домой. Работаешь без соответствующих разрешений? Это нарушение, поэтому предпочтительнее уехать домой. Если не разделяешь наших традиций, культуры и веры, тогда, пожалуй, стоит задуматься об уходе," — подытоживает Слуцкий.

Возможно, это звучит слишком жестко. Но именно отсутствие боязни говорить правду, умение вскрывать социальные нарывы и надежность — основные критерии, по которым действовал Владимир Жириновский, сегодня присущи его преемнику Леониду Слуцкому.

Глава ЛДПР предложил гражданам использовать приёмные партии, распределённые по всем регионам страны, включая социальные сети, для информирования о местах, где проводятся экзамены для мигрантов с нарушениями. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с органами прокуратуры и МВД для прекращения деятельности так называемых "торговцев родиной".

Как опытный международник, политик понимает, попустительство вопросов миграции уже разрушает стабильность Европы и США, планомерно расшатывая государственную систему. Об этом прогнозировал в свое время и основатель ЛДПР. Начавшийся процесс может стать необратимым. Вопрос миграционной политики требует срочных и жестких законодательных мер.