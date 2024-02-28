НЛО в Челябинске оказалось фейком, раскрыты его истинные цели

МЧС опровергло падение НЛО в Челябинске

Во вторник управление МЧС России по Челябинской области официально опровергло фейк о падении НЛО в столице региона.

Фото: Fickr by Vladimir Pustovit is licensed under CC BY 2.0

Вечером 27 февраля по соцсетям завирусилось якобы снятое на регистратор видео, на котором запечатлён летящий светящийся объект в небе над ночным Челябинском. Его падение где-то за домами сопровождается звуком далёкого взрыва.

"Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало. Камерами видеонаблюдения данный факт также не подтверждается", — прокомментировали в МЧС.

Эту информацию подтвердили также в правительстве Челябинской области.

Позже Readovka, запустившая топорный фейк, раскрыла его цели. По сведениям издания, таким образом "челябинские креативщики" напомнили землякам о грядущих выборах президента РФ.