НЛО в Челябинске оказалось фейком, раскрыты его истинные цели

Во вторник управление МЧС России по Челябинской области официально опровергло фейк о падении НЛО в столице региона.
Вечером 27 февраля по соцсетям завирусилось якобы снятое на регистратор видео, на котором запечатлён летящий светящийся объект в небе над ночным Челябинском. Его падение где-то за домами сопровождается звуком далёкого взрыва.
"Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало. Камерами видеонаблюдения данный факт также не подтверждается", — прокомментировали в МЧС.
Эту информацию подтвердили также в правительстве Челябинской области.
Позже Readovka, запустившая топорный фейк, раскрыла его цели. По сведениям издания, таким образом "челябинские креативщики" напомнили землякам о грядущих выборах президента РФ.
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