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НЛО в Челябинске оказалось фейком, раскрыты его истинные цели

МЧС опровергло падение НЛО в Челябинске

Россия » Урал

Во вторник управление МЧС России по Челябинской области официально опровергло фейк о падении НЛО в столице региона.

МЧС опровергло падение НЛО в Челябинске
Фото: Fickr by Vladimir Pustovit is licensed under CC BY 2.0

Вечером 27 февраля по соцсетям завирусилось якобы снятое на регистратор видео, на котором запечатлён летящий светящийся объект в небе над ночным Челябинском. Его падение где-то за домами сопровождается звуком далёкого взрыва.

"Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало. Камерами видеонаблюдения данный факт также не подтверждается", — прокомментировали в МЧС.

Эту информацию подтвердили также в правительстве Челябинской области.

Позже Readovka, запустившая топорный фейк, раскрыла его цели. По сведениям издания, таким образом "челябинские креативщики" напомнили землякам о грядущих выборах президента РФ.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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