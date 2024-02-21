На Дону открылся завод по производству трансмиссий

2:55 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

В Ростовской области сегодня, 21 февраля, состоялась торжественная церемония открытия завода по производству трансмиссий, мостов и редукторов. Присутствовавший на мероприятии губернатор региона Василий Голубев дал старт работе нового производства вместе с гендиректором "Ростсельмаша" Валерием Мальцевым.

Фото: donland.ru by Фото правительства Ростовской области is licensed under https://www.donland.ru/

Выйдя на полную мощность, импортозамещающее предприятие сможет обеспечивать своей продукцией порядка 10 тысяч единиц техники компании каждый год. Также часть изделий пойдет на производство дорожно-строительных машин. Благодаря открытию завода также будут трудоустроены 500 человек.

Производство высокотехнологичной продукции удалось организовать в сжатые сроки, и тут не обошлось без внешней поддержки. Например, Фонд развития промышленности России вложил в проект 5 млрд рублей.

"Правительство Ростовской области оказало содействие в оформлении специнвестконтракта, что позволит применить нулевую ставку по налогу на прибыль. Компания также получит и другие региональные инвестиционные льготы. Это поможет дальнейшему развитию предприятия. Ввод с начала года уже второго предприятия подтверждает правильный вектор развития Ростовской области", — заявил Василий Голубев на открытии, добавив, что в планах на ближайшее будущее — запуск Ростовского тракторного завода.

Губернатор уверен, что открытие подобного импортозамещающего завода по производству комплектующих к отечественным авто- это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету страны. Василий Голубев напомнил, что на Дону активно решают эту задачу, поставленную ранее президентом России. В подтверждение этому губернатор напомнил, что 14 февраля в Таганроге был запущен новый завод по производству коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Валерий Мальцев напомнил, что создание данного производства — стратегически важный проект, поскольку завод сможет обеспечить сборочные конвейеры собственной базой компонентов. Тем самым компания "Ростсельмаш" будет независима от внешних поставок. Также проект удачно вписывается в программу развития собственных продуктовых линеек.

Директор отметил, что активная фаза создания завода длилась три года, потребовав не только больших финансовых вложений, но и профессионального подхода, а также организационного таланта сотрудников.

"Приходилось в моменте пересматривать партнерские соглашения по промышленному оборудованию, перестраивать логистические цепочки поставок", — отметил Валерий Мальцев.

Стоит отметить, что завод по производству трансмиссий - уже второе открывшееся на Дону предприятие с начала года, после Таганрога. И на этом никто останавливаться не собирается. Впереди новые старты. В частности, запуск завода по производству тракторов, о котором проинформировал Василий Голубев на открытии.