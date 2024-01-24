Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов

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В пределах 50 километров от Екатеринбурга планируется возведение хранилища ядерных отходов, которое будет размещено в специальном сооружении поблизости от третьего энергоблока Белоярской атомной электростанции. План предусматривает возможность размещения 9551 контейнера внутри хранилища. Эксперты выразили положительное мнение о данном проекте.

Фото: openverse by NRCgov is licensed under "Nuclear Fuel Pellets" by NRCgov is licensed under CC BY 2.0.

Участок, выбранный для строительства, расположен на левом берегу Белоярского водохранилища и был признан экспертами сложным. Общая площадь участка превышает два гектара.

Одной из сложностей выбранной территории является наличие элювиальных грунтов, что требует строгого соблюдения технологии строительства для предотвращения трещин, наклона и обрушения здания, сообщает "Царьград".

Положительное заключение по проекту было выдано Управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Специалисты признают, что любое строение оказывает влияние на окружающую среду, поэтому единственным способом снижения вреда является постоянный контроль за состоянием почвы, воды и воздуха, а также восстановление поврежденных территорий.

Белоярская атомная электростанция, именуемая в честь Курчатова, представляет собой единственную "именную" атомную станцию в России. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1964 году. В настоящее время станция включает четыре энергоблока: АМБ-100 и АМБ-200 с реакторами на тепловых нейтронах, а также БН-600 и БН-800 — современные энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. Общая мощность Белоярской атомной электростанции составляет 1485 МВт в год, что приблизительно равно 16 процентам от общего потребления электроэнергии в Свердловской области.