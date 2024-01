Рядом с Екатеринбургом планируют построить хранилище ядерных отходов

Your browser does not support the audio element.

В пределах 50 километров от Екатеринбурга планируется возведение хранилища ядерных отходов, которое будет размещено в специальном сооружении поблизости от третьего энергоблока Белоярской атомной электростанции. План предусматривает возможность размещения 9551 контейнера внутри хранилища. Эксперты выразили положительное мнение о данном проекте.

Фото: openverse by NRCgov is licensed under "Nuclear Fuel Pellets" by NRCgov is licensed under CC BY 2.0.