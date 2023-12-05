В Минобороны получили все "Панцири" по оборонзаказу-2023 досрочно

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Отмечается, что система ПВО "Панцирь" получила доработки, которые повысили эффективность работы по БПЛА, сложным целям и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения комплекса показали правильность принятых конструкторских решений, отметили на предприятии.

Фото: mil.ru

"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех") досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", - говорится в релизе.

ЗПРК «Пацирь-С1» - это развитие проекта ЗПРК «Тунгуска-М». Внешне зенитные комплексы очень похожи, но выполняют разные задачи. ЗПРК «Пацирь-С1» предназначен для противовоздушной обороны особо важных гражданских и стратегических объектов.