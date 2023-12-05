Отмечается, что система ПВО "Панцирь" получила доработки, которые повысили эффективность работы по БПЛА, сложным целям и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения комплекса показали правильность принятых конструкторских решений, отметили на предприятии.
"Конструкторское бюро приборостроения "Высокоточных комплексов" (входит в "Ростех") досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК "Панцирь-С". Сегодня тульское предприятие продолжает выпускать "Панцири" сверх графика", - говорится в релизе.
ЗПРК «Пацирь-С1» - это развитие проекта ЗПРК «Тунгуска-М». Внешне зенитные комплексы очень похожи, но выполняют разные задачи. ЗПРК «Пацирь-С1» предназначен для противовоздушной обороны особо важных гражданских и стратегических объектов.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.