Благодаря "Твоему проекту" во Владивостоке обустроили дорогу до школы

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия Дальний Восток Владивосток

Ученики школы № 60 Владивостока раньше ходили на учебу по заросшей тропинке. Инициативная группа под руководством Яниной Батановой участвовала в конкурсе "Твой проект" и выиграла средства на благоустройство. Таким образом, тропинка была преобразована в комфортный путь с новой лестницей и широким тротуаром.

Фото: "Стоп паника"

Проект не только облегчил путь школьникам, но также приобрел популярность среди местных жителей. Благодаря средствам от конкурса удалось осуществить все необходимые работы, сообщает zr.media.

Пример подобных инициатив в рамках конкурса "Твой проект" включает обустройство пешеходного маршрута на улице Черняховского и создание спортивных и детских площадок в других районах города. Администрация Владивостока отмечает, что такие проекты предоставляют возможность реализовать идеи и потребности тех, кто проживает рядом и будет пользоваться общественными территориями.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водители имеют бесперебойный доступ к топливу.

Школьный клип Школа 60 Владивосток Выпуск 2013