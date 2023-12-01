Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Новосибирске перенесли концерт "Алисы" из-за болезни Кинчева
В Красноярске рядового приговорили к 12 годам строго режима за дезертирство
Во Владивостоке водители имеют бесперебойный доступ к топливу
В Нижнем Тагиле мошенники оформили кредит на девушку: украли 700 000 рублей
МВД России ввело запрет на фотографию с улыбкой для загранпаспорта
В Томской области дефицит вакцин от кори: никто не знает почему
Кот митрополита Тихона прервал молчание: опубликовал обращение по приезде в Крым
Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Подработки несовершеннолетних не будут принимать во внимание при назначении Единого пособия

Благодаря "Твоему проекту" во Владивостоке обустроили дорогу до школы

1:08
Россия » Дальний Восток » Владивосток

Ученики школы № 60 Владивостока раньше ходили на учебу по заросшей тропинке. Инициативная группа под руководством Яниной Батановой участвовала в конкурсе "Твой проект" и выиграла средства на благоустройство. Таким образом, тропинка была преобразована в комфортный путь с новой лестницей и широким тротуаром.

Благодаря "Твоему проекту" во Владивостоке обустроили дорогу до школы
Фото: "Стоп паника"

Проект не только облегчил путь школьникам, но также приобрел популярность среди местных жителей. Благодаря средствам от конкурса удалось осуществить все необходимые работы, сообщает zr.media.

Пример подобных инициатив в рамках конкурса "Твой проект" включает обустройство пешеходного маршрута на улице Черняховского и создание спортивных и детских площадок в других районах города. Администрация Владивостока отмечает, что такие проекты предоставляют возможность реализовать идеи и потребности тех, кто проживает рядом и будет пользоваться общественными территориями.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водители имеют бесперебойный доступ к топливу.

Школьный клип Школа 60 Владивосток Выпуск 2013
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО

Актёр Егор Бероев признался, что из-за поддержки СВО от него отвернулись многие друзья.

Друзья российского актёра Егора Бероева отвернулись от него из-за поддержки СВО
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Заявление про СВО, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Анжелика Варум
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно
Медик ВСУ Муцей чуть не расстреляла трёх украинских "дедов"
ГИБДД: 7 признаков машин, которые остановят в первую очередь
ГИБДД: 7 признаков машин, которые остановят в первую очередь
Последние материалы
Благодаря "Твоему проекту" во Владивостоке обустроили дорогу до школы
Во Владивостоке водители имеют бесперебойный доступ к топливу
В Нижнем Тагиле мошенники оформили кредит на девушку: украли 700 000 рублей
МВД России ввело запрет на фотографию с улыбкой для загранпаспорта
В Томской области дефицит вакцин от кори: никто не знает почему
Кот митрополита Тихона прервал молчание: опубликовал обращение по приезде в Крым
Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Подработки несовершеннолетних не будут принимать во внимание при назначении Единого пособия
Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО
Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников