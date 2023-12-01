Ученики школы № 60 Владивостока раньше ходили на учебу по заросшей тропинке. Инициативная группа под руководством Яниной Батановой участвовала в конкурсе "Твой проект" и выиграла средства на благоустройство. Таким образом, тропинка была преобразована в комфортный путь с новой лестницей и широким тротуаром.
Проект не только облегчил путь школьникам, но также приобрел популярность среди местных жителей. Благодаря средствам от конкурса удалось осуществить все необходимые работы, сообщает zr.media.
Пример подобных инициатив в рамках конкурса "Твой проект" включает обустройство пешеходного маршрута на улице Черняховского и создание спортивных и детских площадок в других районах города. Администрация Владивостока отмечает, что такие проекты предоставляют возможность реализовать идеи и потребности тех, кто проживает рядом и будет пользоваться общественными территориями.
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