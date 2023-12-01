Во Владивостоке водители имеют бесперебойный доступ к топливу

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия Дальний Восток Владивосток

В текущем зимнем сезоне во Владивостоке наблюдается одновременное наступление календарной зимы и устойчивых минусовых температур. Это вызывает повышенный интерес у водителей с автомобилями на "дизеле" к наличию зимнего топлива на автозаправочных станциях.

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В настоящее время снабжение моторным топливом в Приморье, особенно во Владивостоке, остается стабильным. Заправки ННК и Роснефть пользуются большой популярностью благодаря своей ценовой политике. Результаты мониторинга показывают, что на АЗС ННК в городе предоставлен весь спектр бензина и дизельного топлива, и очереди отсутствуют. Компания также расширила парк бензовозов, обеспечивая бесперебойное топливоснабжение в преддверии зимнего периода, сообщает zr.media.

Ситуация на АЗС Роснефти также благоприятна, и водители могут заправить свои автомобили любым видом топлива без задержек. На АЗС независимых операторов представлен полный ассортимент топлива, но из-за более высоких цен заметно уменьшилось количество клиентов.

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