Ростовская и Воронежская области, ДНР и ЛНР создали Содружество "Донбасс"

2:51 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

В Ростовской области сегодня, 28 ноября, было подписано соглашение о создании Содружества "Донбасс", в которое вошли четыре региона: Ростовская и Воронежская области, ДНР и ЛНР.

Фото: Правительство Ростовской области is licensed under https://www.donland.ru/news/24725/

Главная цель Содружества - реализация совместных проектов для развития территорий. Регионы готовы к тесному взаимодействию в торгово-экономической и социальной сферах, а также готовы обмениваться опытом и знаниями из мира науки, искусства, технологий.

Донской губернатор Василий Голубев отдельно отметил важность такого исторического события для всех регионов-участников: "У нас появляются новые возможности: коммуникации, объединение сил, использование потенциала каждого региона, оказание друг другу поддержки. Содружество дает нам возможность объединить усилия в интересах друг друга. Нас объединяет Донбасс".

Губернатор немного рассказал и про важные совместные проекты, например, регионы будут совместно работать над производством беспилотников, над созданием нового общего транспортного каркаса. Был затронут и потенциал Азовского моря.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что подобная коллаборация не случайна и выгодна всем сторонам. Объединение даст импульс к более активному развитию промышленности и сельского хозяйства, соответственно, это скажется положительно на экономическом росте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник согласился, что создание Содружества — знаковое событие, и пожелал, чтобы и другие регионы поскорее подключились и работали сообща для дальнейшего процветания и укрепления могущества России.

"Очень правильная форма объединения — содружество. Мы фактически становимся из соседей добрыми друзьями, а экономические предпосылки, безусловно, для объединения есть… У нас схожие структуры экономики, хорошо развито сельское хозяйство, у нас развитая промышленность", — убежден губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он также отметил, что Ростовская и Воронежская области — это довольно значимые экономики для России, поэтому объединение усилий будет всем только на пользу.

Участники договорились, что высший орган управления — совет — станет основной площадкой для обсуждения совместных инициатив. Василий Голубев добавил, что рабочие органы совета будут взаимодействовать на регулярной основе, встречи будут каждый год, и общие вопросы будут отрабатываться в рабочем порядке.

Соглашение рассчитано на пять лет и вступит в силу с 1 марта 2024 года.