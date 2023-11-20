В октябре текущего года в Пермском крае годовая инфляция достигла отметки в 7,4%, превысив тем самым как уровень ПФО (6,4%), так и общероссийский показатель (6,7%).
Эксперты регулятора объясняют ускорение инфляции увеличением затрат производителей и поставщиков, повышенным потребительским спросом, а также уменьшением предложения на некоторых товарных рынках.
Среди продуктов питания особенно заметен рост цен на мясной фарш, сосиски, куриное мясо и яйца. Аналитики указывают на ослабление рубля, рост затрат на производство и переработку мяса, а также неблагоприятную ситуацию в регионах-поставщиках как основные причины этого явления, сообщает properm.ru.
Среди непродовольственных товаров особенно быстро растут цены на импортные автомобили и мебель, превышая уровень предыдущего года. Этому способствуют повышенный спрос со стороны потребителей и ослабление рубля.
Также отмечается ускорение годового роста цен в сфере услуг. За счет высокого спроса на внутренний туризм и роста стоимости авиатоплива цены на пассажирские авиаперевозки в регионе существенно увеличились.
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