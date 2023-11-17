Новосибирская область не сократит число мигрантов в сфере такси

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь

Власти Новосибирской области приняли решение не вносить изменений в число иностранных граждан, работающих в сфере общественного транспорта. По оценке правительства региона, текущее количество мигрантов в этой сфере является оптимальным, и на данный момент не предполагается введение ограничений.

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Согласно заявлению руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области, Сергея Нешумова, "по информации министерства труда и социального развития Новосибирской области, дополнительных ограничений в данной сфере в регионе на 2024 год не планируется в связи с незначительным количеством указанной категории граждан в Новосибирской области (менее 1%)".

Отметим, что в ряде российских регионов уже вводятся ограничения для мигрантов в общественном транспорте. В Челябинской области, согласно постановлению главы региона, иностранным гражданам с 2024 года будет запрещено управлять автобусами и такси. Аналогичные проекты рассматриваются в Тульской, Тюменской, Калужской и Калининградской областях.

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