В Пермском крае сегодня насчитывается всего 50 тыс. представителей коми-пермяцкой национальности

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В Пермском крае осталось лишь 50 тысяч коми-пермяков, большая часть из которых проживает в Прикамье. Общее количество коми-пермяков в России уменьшилось к 2021 году до 55,7 тысяч человек, при этом 50,1 тысячи из них обитают в Прикамье, а наибольшее их количество, а именно 41,9 тысяч человек, проживает в Коми-Пермяцком округе. Вне этого региона насчитывается всего лишь 5,6 тысяч представителей этой нации.

Фото: openverse.org

Сравнивая с данными прошлых лет, стоит отметить, что в 1989 году коми-пермяков было 152 тысячи, в 2002 году их число достигло 235 тысяч, в 2010 году упало до 94,4 тысячи, а в 2021 году составило 55,7 тысячи человек. Таким образом, с 2010 по 2021 год количество коми-пермяков сократилось на 38,6 тысяч человек, сообщает properm.ru.

Глава отдела этнокультурного развития МинКПО Виталий Баяндин подчеркивает, что национальная принадлежность и численность народов в России определяются исключительно на основе данных переписи. Итоги зависят от ответов конкретных лиц: национальность записывается так, как ее назовет человек, даже если такого этноса на самом деле не существует. Важно также отметить, что многие не указывают свою национальность во время переписи.

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Кто такие Коми-Пермяки? Пермский край. Пермь.