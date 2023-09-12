На Урале женщина устроила пьяную оргию со школьниками

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Челябинск

В Уйском районе Челябинской области 34-летняя жительница совершила групповой секс с двумя 15-летними школьниками, в отношении нее теперь возбуждено уголовное дело.

Фото: мвд.рф

"Сейчас следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В случае предъявления обвинений ей должны избрать меру пресечения", — рассказал источник.

По данным издания, все произошло в минувшие выходные.Школьники и женщина отдыхали в одной компании. Под воздействием алкоголя они решили заняться сексом. По словам женщины, все было по обоюдному согласию.

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