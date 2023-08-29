Новые правила запретили высаживать из поезда несовершеннолетних безбилетников

0:49 Your browser does not support the audio element. Россия

Вступившие в силу обновлённые правила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования запрещают применять санкции к безбилетнику, если нарушитель не достиг 16-летнего возраста.

Фото: Openverse

"Запрещается удаление из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда", — цитирует документ Минтранса РФ издание РИА Новости.

Единственный способ избавиться от подобного пассажира — передать его на руки правоохранителям, гласят новые правила.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести законодательный запрет на отчисление молодых матерей из вузов, а вместо этого платить им дополнительную стипендию и переводить на индивидуальное обучение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.