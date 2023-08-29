Вступившие в силу обновлённые правила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования запрещают применять санкции к безбилетнику, если нарушитель не достиг 16-летнего возраста.
"Запрещается удаление из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда", — цитирует документ Минтранса РФ издание РИА Новости.
Единственный способ избавиться от подобного пассажира — передать его на руки правоохранителям, гласят новые правила.
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