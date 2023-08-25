Депутат ГД Лантратова предложила запретить отчислять молодых матерей из вузов

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Поднять рождаемость в России можно с помощью новых мер поддержки молодых матерей, уверена заместитель главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы студентки не боялись рожать во время обучения, нужно законодательно запретить их отчислять из вузов и обязать учебные учреждения платить стипендию во время академического отпуска, добавила она.

"(Программа. — Прим. ред.) "Мама-студент" предполагает: запрет на отчисление беременных и молодых матерей до достижения ребенком возраста трёх лет, разработку индивидуального плана обучения, обеспечение выплат стипендий, в том числе во время пребывания в академическом отпуске по беременности", — рассказала парламентарий изданию URA.RU.

Кроме этого, отметила Лантратова, во всех учебных корпусах вузов должны появиться комнаты для кормления, а студенткам платных специальностей нужно предоставить возможность оплачивать учёбу после достижения ребенком возраста трёх лет.

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