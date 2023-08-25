Поднять рождаемость в России можно с помощью новых мер поддержки молодых матерей, уверена заместитель главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова.
Чтобы студентки не боялись рожать во время обучения, нужно законодательно запретить их отчислять из вузов и обязать учебные учреждения платить стипендию во время академического отпуска, добавила она.
"(Программа. — Прим. ред.) "Мама-студент" предполагает: запрет на отчисление беременных и молодых матерей до достижения ребенком возраста трёх лет, разработку индивидуального плана обучения, обеспечение выплат стипендий, в том числе во время пребывания в академическом отпуске по беременности", — рассказала парламентарий изданию URA.RU.
Кроме этого, отметила Лантратова, во всех учебных корпусах вузов должны появиться комнаты для кормления, а студенткам платных специальностей нужно предоставить возможность оплачивать учёбу после достижения ребенком возраста трёх лет.
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