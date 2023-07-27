Москва снова стала первой в индексе цифровизации "IQ городов"

Москва уже пятый год подряд занимает первое место в рейтинге цифровизации российских городов, известном как индекс "IQ Cities".

Фото: Москва.24

Об этом знаменательном достижении сообщил 27 июля мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Москва набирает максимальное количество баллов в 2022 году

Мэр Собянин с гордостью заявил, что по итогам оценки 2022 года Москва набрала впечатляющие 120 баллов. Результаты этого рейтинга были обнародованы в четверг в ходе IV Всероссийского форума по развитию городов и цифровой трансформации "Умный город. Умная страна".

Обновленные критерии оценки

Мэр подчеркнул, что в этом году индекс был составлен на основе 46 пересмотренных показателей по 18 отраслям. Среди них — качество и доступность электронных услуг, удобство онлайн-записи на прием к врачу, вовлеченность граждан в решение городских проблем с помощью цифровых сервисов, наличие автоматизированной системы управления отходами.

Москва внедряет мобильные решения

В начале апреля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поделилась интересной статистикой, согласно которой подавляющее большинство москвичей решают свои повседневные задачи с помощью мобильных устройств. Городские онлайн-проекты пользуются огромной популярностью: 68% посетителей заходят на портал mos.ru со смартфонов или планшетов. Кроме того, общее число зарегистрированных пользователей mos.ru уже превысило 15,4 млн человек.

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