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НКО Хабаровского края будут выдавать сертификаты на услуги бездомным

1:02
Россия

Бездомные Хабаровского края в скором времени смогут получить специальные сертификаты на предоставление базовых услуг, таких как временное проживание, бесплатное питание или приобретение продуктового набора. Осуществлять такую помощь будут некоммерчески организации региона, уточняет местное правительство.

НКО Хабаровского края будут выдавать сертификаты на услуги бездомным
Фото: habarovsk.bezformata.com

"Власти подготовят 170 сертификатов, по которым гражданин без определенного места жительства сможет выбрать обслуживающую организацию. Документ будет включать набор базовых услуг".

Стоит отметить, что получить такой сертификат получится только в случае предъявления документа.

Мероприятие по осуществлению помощи людям без определённого места жительства проводится в рамках реализации федерального закона о социальном заказе, принятом ещё в 2020 году. Главная цель — улучшить качество муниципальных услуг при помощи негосударственного сектора, а также формирование более здоровой конкурентной среды.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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