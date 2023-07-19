НКО Хабаровского края будут выдавать сертификаты на услуги бездомным

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Бездомные Хабаровского края в скором времени смогут получить специальные сертификаты на предоставление базовых услуг, таких как временное проживание, бесплатное питание или приобретение продуктового набора. Осуществлять такую помощь будут некоммерчески организации региона, уточняет местное правительство.

Фото: habarovsk.bezformata.com

"Власти подготовят 170 сертификатов, по которым гражданин без определенного места жительства сможет выбрать обслуживающую организацию. Документ будет включать набор базовых услуг".

Стоит отметить, что получить такой сертификат получится только в случае предъявления документа.

Мероприятие по осуществлению помощи людям без определённого места жительства проводится в рамках реализации федерального закона о социальном заказе, принятом ещё в 2020 году. Главная цель — улучшить качество муниципальных услуг при помощи негосударственного сектора, а также формирование более здоровой конкурентной среды.

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