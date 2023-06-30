Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные выяснили, что жизнь рядом с парками замедляет старение
Труп польского наëмника у Артёмовска брошен боевиками ВСУ после боя с ВДВ 
Учёные выяснили, что витамин D уменьшает риск сердечных приступов у пожилых людей
Chery представляет замену Toyota Camry в России
Диетолог рассказал о продуктах, которые зря считают диетическими
Jetour выходит на российский рынок с двумя кроссоверами
Протезист Гришин оценил шансы Романа Костомарова встать на коньки: скоро сможем увидеть его на льду
NASA планирует добывать ресурсы на Луне в ближайшие 9 лет
Появился первый претендент на вакантный завод BMW в России

В Петрозаводске произошёл мощный пожар около железнодорожного переезда

0:32
Россия

В Петрозаводске произошёл сильный пожар на улице Ригачина.

Сегодня, 30 июня, около часа ночи на улице Ригачина произошёл серьёзный пожар около железнодорожного переезда. Сообщается, что загорелся дом. Об это сообщает karelinform.ru.

По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на деревья, но, к счастью, на место происшествия быстро приехали пожарные. Пожар был потушен.

Информация о пострадавших уточняется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Петрозаводск: прошлое и настоящее столицы Карелии. История, экономика, промышленность и культура.
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Туристку из РФ возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта

Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".

"Тонкости туризма": россиянку возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта
Путин готовит самый большой кадровый сюрприз: кто может занять место Шойгу?
Загадочные планы Владимира Путина относительно Сергея Шойгу
Киноляп в "Мимино" вызвал много вопросов
В ТВ репортаже девочка сигналами попросила о помощи: редакторы проглядели
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Правила четырёх "не" при укусе ядовитой змеи
Васильева раскритиковала вернувшихся в Россию звёзд
Полякам уже дают советы, как спастись
Полякам уже дают советы, как спастись
Последние материалы
Внешний долг России упал до минимума с 2006 года
Читатели Breitbart о выходке Байдена: "Когда приспичило пи-пи, действовать надо быстро!"
Нападающий "Зенита" Малком должен 800 тысяч евро налоговой Испании
Генерал ВСУ: Зеленский боится Залужного и мечтает его убрать
Учёные пролили свет на то, как проходит день среднестатистического человека
В Китае обнаружили огромную воронку с древним лесом внутри
Врач Галлямова: многие методы решения проблем перешли из косметологии в дерматологию
Учёный рассказал, как правильно делать барбекю с научной точки зрения
Читатели La Repubblica прокомментировали слова Зеленского о марихуане: "Это ненормально"
Учёные обнаружили связь между лечением в период менопаузы и риском развития деменции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников