В Петрозаводске произошёл сильный пожар на улице Ригачина.
Сегодня, 30 июня, около часа ночи на улице Ригачина произошёл серьёзный пожар около железнодорожного переезда. Сообщается, что загорелся дом. Об это сообщает karelinform.ru.
По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на деревья, но, к счастью, на место происшествия быстро приехали пожарные. Пожар был потушен.
Информация о пострадавших уточняется.
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