В Петрозаводске произошёл мощный пожар около железнодорожного переезда

0:32 Your browser does not support the audio element. Россия

В Петрозаводске произошёл сильный пожар на улице Ригачина.

Сегодня, 30 июня, около часа ночи на улице Ригачина произошёл серьёзный пожар около железнодорожного переезда. Сообщается, что загорелся дом. Об это сообщает karelinform.ru.

По словам очевидцев, огонь мог перекинуться на деревья, но, к счастью, на место происшествия быстро приехали пожарные. Пожар был потушен.

Информация о пострадавших уточняется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Петрозаводск: прошлое и настоящее столицы Карелии. История, экономика, промышленность и культура.