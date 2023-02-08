Директор ЕДДС Димитриев: жители Петрозаводска не перестают жаловаться на городские дороги

Жители Петрозаводска массово жалуются на городские дороги.

По данным главы Единой Дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Сергея Димитриева, жалобы на дороги от граждан поступают еженедельно. Только за прошедшую неделю поступило 1617 обращений. Об этом сообщает karelinform.ru.

В ведомстве уточнили, что среди них 20 жалоб по вопросам уличного освещения, 18 жалоб по вопросу общественного транспорта, 30 обращений связаны с дорожным хозяйством и 78 — по вопросу тротуаров и придомовых территорий. Также много было обращений, связанных с уборкой снега и скользкими дорогами.

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