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Директор ЕДДС Димитриев: жители Петрозаводска не перестают жаловаться на городские дороги

Общество

Жители Петрозаводска массово жалуются на городские дороги.

Директор ЕДДС Димитриев: жители Петрозаводска не перестают жаловаться на городские дороги

По данным главы Единой Дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Сергея Димитриева, жалобы на дороги от граждан поступают еженедельно. Только за прошедшую неделю поступило 1617 обращений. Об этом сообщает karelinform.ru.

В ведомстве уточнили, что среди них 20 жалоб по вопросам уличного освещения, 18 жалоб по вопросу общественного транспорта, 30 обращений связаны с дорожным хозяйством и 78 — по вопросу тротуаров и придомовых территорий. Также много было обращений, связанных с уборкой снега и скользкими дорогами.

 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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