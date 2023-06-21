Блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест

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Пресненский суд Москвы продлил на один месяц срок домашнего ареста для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов.

Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении злоумышленницы. Запреты на использование мобильной связи и интернета также остаются в силе.

Обвиняемая полностью признала свою вину и заявила, что активно сотрудничает со следствием с первого дня своего задержания.

Женщина была зарестована 27 апреля при попытки покинуть территорию Российской Федерации.

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