Росалкогольрегулирование Нижнего Новгорода изъяло 53 тыс. л нелегальной алкогольной продукции

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Организованная проверка алкогольной продукции Нижнего Новгорода закончилась изъятием 53 тыс. литров нелегальных напитков, среди которых также числилась продукция суррогатного "Мистера Сидра". Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: hoiswho.dp.ru

"Обнаружено и изъято свыше 5 тыс. л алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тыс. л продукции в ПЭТ-кегах".

Отмечается, что большинство ликвидированных напитков не были промаркированы, не сопровождались фиксацией в ЕГАИС и иными документами, подтверждающими законность алкогольной продукции.

Росалкогольрегулирование конфисковало запрещённые напитки в соответствии с ранее возбуждённых уголовных дел по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

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