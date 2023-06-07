Организованная проверка алкогольной продукции Нижнего Новгорода закончилась изъятием 53 тыс. литров нелегальных напитков, среди которых также числилась продукция суррогатного "Мистера Сидра". Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
"Обнаружено и изъято свыше 5 тыс. л алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тыс. л продукции в ПЭТ-кегах".
Отмечается, что большинство ликвидированных напитков не были промаркированы, не сопровождались фиксацией в ЕГАИС и иными документами, подтверждающими законность алкогольной продукции.
Росалкогольрегулирование конфисковало запрещённые напитки в соответствии с ранее возбуждённых уголовных дел по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
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