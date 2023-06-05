Сатановский назвал человека, которому Россия "обязана" проблемами с Украиной и Западом

2:05 Your browser does not support the audio element. Россия

Россия оказалась в противостоянии с Украиной и Западом по вине людей, сбежавших за рубеж. Одного из таких деятелей назвал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

По его словам, противники РФ могут говорить о перемирии, чтобы выиграть время и начать боевые действия с более сильных позиций в неудобный для России час. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд когда-то признались, что Минск-2 требовался для подготовки ВСУ к войне.

Коллективный Запад делает всё, чтобы у нас даже не думали о переговорах, однако, несмотря на это, в в России постоянно возникают новые "миротворцы", отметил политолог.

Нынешняя ситуация, когда Кремль вынужден был начать СВО, является следствием политики людей, нацеленных исключительно на своё благо. Один из самых ответственных за сегодняшние проблемы и вызовы — бывший глава Роснано и один из основных политиков РФ 90-х годов прошлого века — Анатолий Чубайс. Но многие "чубайсы" сегодня остаются в стране и продолжают принимать важные решения, подчеркнул Сатановский.

"Я уж не говорю про тех, которые к этому привели — частично осевших в Лондоне, частично уехавших в другие страны. Я не говорю о сотнях тысячах сбежавших релокантов, как их называют — нет. Чубайс — не релокант. А что нужно сделать, чтобы те, кто сегодня сидит здесь и занимается тем же самым, вымывая из страны сотни миллиардов в год вместо вложений в экономику, "взрывая" информпространство и добиваясь своих корыстных целей, были как минимум нейтрализованы? Не знаю", — сказал эксперт в эфире "Соловьев LIVE".

Российская элита продолжает выводить из страны миллиарды, а также экспортировать ресурсы. Спецоперация не мешает олигархам наращивать состояние без инвестиций в Россию, и это проблема, подытожил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Жириновский про врага Чубайса и Ельцин Центр