Таксист рассказал о встрече с молодыми лосями в центре Уфы

В ночь на 19 мая известному уфимскому таксисту Эдуарду Асадуллину посчастливилось несколько раз встретить молодых лосей. Но эти встречи не произошли в лесу, а в самом центре Уфы, на улицах Рудольфа Нуреева и бульваре Давлеткильдеева, где постоянно движутся автомобили, сообщает mkset.ru.
Водитель такси, записывая видео, рассказывает:
"Я вез пассажирку около 3 часов ночи по улице Р. Нуреева. Поворачиваю на бульвар Давлеткильдеева, и... лоси бегают по дороге! Главное, чтобы никто их не сбил".
Это не было единственной встречей. Через несколько часов, уже под утро, таксист снова встретил пару лосей и намекнул им, что трамваи уже давно не ходят, и лесным гостям пора идти домой. После этого лоси мирно пошли в сторону леса и исчезли.
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