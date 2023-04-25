На территории Подмосковья нашли три дрона с камерами

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Силовые структуры РФ обнаружили в разных районах Подмосковья три квадрокоптера с камерами без опознавательных знаков. Информацию передает информационное агентство ТАСС, добавив, что все дроны направлены на экспертизу.

"Накануне на территории СНТ "Уголёк" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков"

Все три дрона одинаковые по комплектации: один из них упал в 4 км от места крушения украинского БПЛА самолетного типа со взрывчаткой. Два других найдены в разных районах Московской области.

Напомним, что ранее, 24 апреля, местная жительница Подмосковья обнаружила квадрокоптер, начиненный 17-ю кг взрывчатки. Саперы обезвреживали ее пять часов.

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