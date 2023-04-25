Главы четырех российских регионов озвучили свои доходы за 2022 год

Лидером списка стал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который заработал за год почти 7 миллионов рублей, что на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.

На второй позиции губернатор Курского региона Игорь Старовойт, который сообщил, что за год заработал 5,7 миллионов рублей, при этом он потратил 1,15 миллиона на благотворительность.

Замкнули квартет озвучивших свои доходы губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, которые заработали 5,47 миллионов и 3,446 миллиона рублей соответственно.

Стоит отметить, что общегодовой доход всех означенных губернаторов снизился по сравнению с опубликованными данными за 2021 год.

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