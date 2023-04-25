Законопроект, позволяющий усыплять бездомных собак, рассмотрят в мае

В соответствии с документом, губернаторам и законодательным органам российских регионов будет предоставлена возможность определения порядка обращения с бездомными животными на их территориях, пишет газета "Известия".
Такое нововведение позволит регионам принимать собственные законы, учитывающие мнение местного населения и определяющие судьбу безнадзорных собак, включая вопрос об их усыплении.
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