Законопроект, позволяющий усыплять бездомных собак, рассмотрят в мае

0:25 Your browser does not support the audio element. Россия

В соответствии с документом, губернаторам и законодательным органам российских регионов будет предоставлена возможность определения порядка обращения с бездомными животными на их территориях, пишет газета "Известия".

Такое нововведение позволит регионам принимать собственные законы, учитывающие мнение местного населения и определяющие судьбу безнадзорных собак, включая вопрос об их усыплении.

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