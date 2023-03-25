В Волгоградской области выявили больше тысячи гектар заражённого леса

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Борьба с лесными насекомыми-вредителями в Волгоградской области пока не приносит успеха, очаги заражения продолжают увеличиваться, выяснило региональное статистическое ведомство.

Специалисты подсчитали, что за 2022 год на защиту лесов пришлось потратить почти 20 млн рублей, что превышает прошлогодний бюджет, выделенный на эти цели, на 59,4%.

"Санитарно-оздоровительные мероприятия из-за вредителей проведены за год на площади 1048 га. По этому показателю регион лидирует в Южном федеральном округе", — пишет издание novostivolgograda.ru.

Автор материала уточнили, что для обработки лесного массива от вредителей с помощью химических препаратов пришлось привлекать авиацию.

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