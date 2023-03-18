Отставку Беглова президент примет лично — Смоляк

2:19 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Журналист Павел Смоляк обратил рассказал об уходе двух глав регионов РФ в отставку. По его мнению, аналогичная перспектива может ожидать губернатора Петербурга Александра Беглова. Причиной социального недовольства вокруг градоначальника СМИ называли управленческие провалы. Более того, Беглов часто становился лидером различных антирейтингов и опросов, итоги которых ставили под сомнение целесообразность его дальнейшего нахождения на посту.

На неделе стало известно об отставке глав Чукотского автономного округа Романа Копина и Смоленской области Алексея Островского. Президентом Владимиром Путиным были назначены новые исполняющие обязанности глав регионов.

"На неделе два губернатора ушли в отставку. С назначенными врио Владимир Путин общался по телевизору. Александру Беглову, вероятно, будет оказано особое внимание, президент отставку питерского градоначальника, внезапно ушедшего на карантин, примет лично. Ждем и надеемся", — написал Смоляк в своем тг-канале.

За последнее время Беглов столкнулся с серьезным падением общественной поддержки. В одном из закрытых соцопросов говорилось, что 60% участников (порядка 4 тысяч человек) недовольны деятельностью губернатора. Аналитики допускали, что на фоне слухов о грядущем "переизбрании" на должность главы города, подобные показатели лишают Беглова всех шансов на успех.

Не менее негативное влияние на политический образ Беглова оказывает общественная активность в поддержку его отставки. По последним данным, соответствующую петицию подписали более 50 тысяч человек. Губернатора Петербурга часто критикуют за управленческие провалы в рамках занимаемой им должности. Например, зимой, когда Петербург сталкивается с климатическими сложностями, в городе стабильно "страдает" сфера жилищно-коммунального хозяйства. Подведомственные Смольному структуры не выводят на улицы города нужное количество техники и не задействуют для очистки тротуаров необходимое число дворников, писали СМИ.