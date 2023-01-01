Беглова не видели в Смольном в последний день 2022 года

В преддверии Нового года, 31 декабря, петербургский губернатор Александр Беглов отсутствовал на своем рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал "Площадь Восстания". Отмечается, что накануне градоначальника никто не видел в Смольном. При этом вся городская администрация также не работала, а пресс-служба главы Северной столицы не выпускала релизы, за исключением утреннего поздравления Беглова, которое опубликовал разве что телеканал "Санкт-Петербург".

"А все потому, что губернатору по барабану на петербуржцев — он отмечал!" — обращает внимание автор поста.

Простые петербуржцы неоднократно критиковали нерадивого губернатора за то, что он систематически не справляется со своими обязанностями. Судя по всему, Александр Дмитриевич вместе со своей командой решил отдохнуть в последний день минувшего года и не утруждать себя работой. При этом в мегаполисе нерешенными остается множество давних проблем, создающих неудобства горожанам на протяжении длительного периода времени. В частности, качество уборки улиц в зимний сезон по-прежнему оставляет желать лучшего, несмотря на заявление Беглова о якобы полной готовности коммунальных предприятий к зиме.

Напомним, в конце ноября СМИ сообщали о том, что Александр Беглов около недели не появлялся на публике и на своем рабочем месте. По данным ряда информационных источников, причиной длительного отсутствия высокопоставленного чиновника стали косметические процедуры в одной из московских клиник, включающие уколы ботокса для разглаживания морщин и кожи лица.