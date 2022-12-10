"Двухчасовой" эфир с Бегловым занял чуть больше часа

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что "прямая линия" с жителями города продлилась более двух часов. Однако в реальности общее время эфира, во время которого градоначальник отвечал на вопросы горожан, составило всего 1 час 10 минут.

Выступление губернатора Александра Беглова 10 декабря сопровождалось накладками. Во время эфира градоначальник на 51 минуте эфира заявил о "двучасовой работе", косвенно подтвердив данные инсайдеров, что в реальности мероприятие не является "прямой линией" и было записано сделана заранее. Как полагают СМИ, во время трансляции произошел технический сбой, и часть записанного эфира "попала" в середину передачи.

"Мы работаем уже почти два часа, конечно, на все вопросы ответить невозможно", — заявил губернатор.

По окончании эфира зачитывавшая вопросы горожан пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина заявила, что работа ведется уже более двух часов. После этого Беглов попрощался со зрителями, пообещав провести еще одну прямую линию в январе.

Во время трансляции произошел перерыв, который в команде Беглова объяснили техническими причинами. Однако, суммировав длительность обеих частей эфира, становится очевидно, что губернатор уделил горожанам не 2 часа, а всего 1 час 10 минут. Первая часть "прямой линии" длилась 51 минуту, вторая — 19 минут.

Ранее сообщалось, что губернатор Беглов ответит на заранее заготовленные вопросы, отобранные его командой. При этом эксперты выразили уверенность, что градоначальник озвучит лишь цифры и общие тезисы, непонятные сторонним зрителям.