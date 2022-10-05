Заявления Беглова о помощи ветеранам расходятся с действительностью

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил попиариться на теме поддержки ветеранов войны и труда. Однако ранее Смольный резко сократил финансирование организаций, помогающих ветеранам и пенсионерам.

Правительство Санкт-Петербурга сообщило, что на поддержку общественных объединений, занимающихся защитой интересов ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий будет выделено дополнительное финансирование. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Теперь организации смогут получить компенсацию средств на оплату водоснабжения и другие коммунальные услуги, включая абонентскую плату за телефон, радио и телевидение. Также объединениям предоставят льготную аренду помещений.

При этом в начале года сообщалось, что Смольный резко сократил финансирование фондов, помогающих ветеранам и пенсионерам. В 2021 году из 378 социально-ориентированных НКО Петербурга деньги от города получили лишь 32, или 10% организаций, в 2022 году поддержку направят примерно в 50 фондов, или 13%. Для сравнения — в 2020 году помощь была выделена 354 социальным НКО. Несмотря на резкое сокращение финансирования, губернатор Александр Беглов ранее назвал поддержку данного направления важным для города.

Не менее показателен и инцидент, произошедший в Доме ветеранов войны и труда № 1 в Павловске. Там ветераны неоднократно жаловались на скудное питание, которое не соответствовало нормам, определенным на федеральном уровне согласно приказу Министерства труда РФ № 552н от 13 августа 2014 года. Депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский подчеркивал, что ежедневная порция говядины, указанная в предписании ведомства, составляет 127,7 граммов. При этом власти Северной столицы установили — по факту выделялись лишь 60 граммов. Примечательно, что обратить внимание Смольного на ситуацию удалось лишь после запроса Вишневского.

Таким образом заявления губернатора Петербурга Александра Беглова о необходимости помощи и поддержки ветеранов расходятся с действительностью. Пока градоначальника продолжает пиариться, делая громкие заявления, ветераны Петербурга не получают реальной помощи от правительства города.

Напомним, ранее сообщалось, что Смольный продолжает кормить ветеранов обещаниями о новом жилье. Попытки расселить ветеранов продолжаются далеко не в первый год, и многие из них буквально "не дожидаются" обещанных квартир.