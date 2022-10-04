Губернатор Беглов считает журналистов людьми второго сорта

В Петербурге набирает обороты резонансная история с попытками губернатора Александра Беглова сорвать предпремьерный показ патриотического фильма Евгения Пригожина "Лучшие в аду": о подвигах добровольцев и бойцов ЧВК "Вагнер" во время проведения СВО на Украине. Как сообщали СМИ, показ должен был состояться в кинотеатре "Родина", однако буквально за несколько часов до мероприятия организаторов "попросили на выход". Показ все же состоялся — в кинотеатре в ТЦ "Галерея". Как выяснилось позднее, по информации от дирекции кинотеатра, запрет на показ был связан с невозможностью присутствия в зале журналистов без разрешения городской администрации.

В комментарии нашему изданию публицист Андрей Рост предположил, что губернатор Петербурга Александр Беглов просто не видит грани между тем, что "хорошо, а что плохо". Кроме того, он явно считает журналистов людьми "второго сорта", поэтому позволяет себе так откровенно препятствовать их работе.

"Все-таки губернатор Петербурга Беглов не понимает, что хорошо, а что плохо. Уже к вечеру выяснилось, с чем связано заявление Пригожина о том, что губернатор помогает ВСУ Украины. Оказалось, что петербургский градоначальник, узнав о премьерном показе фильма Пригожина про ЧВК "Вагнера" под названием "Лучшие в аду" в кинотеатре "Родина", не придумал ничего лучше, как запретить журналистам работу в пределах кинотеатра. А в итоге показ и вовсе отменили. Судя по всему, для губернатора Беглова журналисты — это люди второго сорта, которыми можно пренебречь для своих личных хотелок. Такое в нашей профессии не любят", — отметил эксперт.

Рост подчеркнул, что Пригожин отреагировал на попытки притеснений со стороны губернатора и вступился за журналистов.

"Пригожин тоже оскорбления прессы терпеть не стал и перенес показ в нормальный кинозал, заступившись за журналистов, которые хотели посмотреть фильм о специальной военной операции. Странная ситуация. Люди делают патриотическое кино, СМИ хотят об этом кино писать, а губернатор, главной целью, которого в настоящее время является как раз пропагандировать этот патриотизм, начинает вставлять палки в колеса. Такое возможно только в Петербурге", — подытожил публицист.

Напомним, предпремьерный показ фильма должен был состояться в кинотеатре "Родина" во вторник, 4 октября, но руководство учреждения отказало организаторам. Причину не озвучили, но многие связали ее с неприязненным отношением губернатора Александра Беглова к бизнесмену — последний нередко критиковал градоначальника за неясную позицию в отношении СВО и провальные управленческие решения.