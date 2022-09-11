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Юрий Мазурик: ответственный за вывоз мусора НЭО "кошмарит" петербуржцев

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Бывший депутат муниципального образования "Светлановское" Юрий Мазурик раскритиковал Смольный после анонса повышения тарифов на ЖКУ при низком качестве оказания соответствующих услуг. В первую очередь он отметил ситуацию с вывозом мусора — "Невский экологический оператор" (НЭО) до сих пор не выполняет свои функции должным образом.

Юрий Мазурик: ответственный за вывоз мусора НЭО "кошмарит" петербуржцев

Ранее глава Комитета по тарифам Дмитрий Коптин сообщил, что в 2023 году ожидается рост цен на ЖКУ примерно на 9%. СМИ отметили, что новая стоимость услуг не соответствует их качеству — твердые отходы нередко вывозятся с территорий без определенного регламента. В экспертном сообществе отмечают, что такой подход к делу приносит дискомфорт большинству петербуржцев.

"Месяц они (НЭО. — Прим. ред.) нас морили этим вариантом с мусором, а потом стали оказывать услугу просто на 30% дороже, что никак не бьется ни с инфляцией, ни с чем. Просто зарядили цену и после этого уже все радовались, что в принципе мусор вывозят. Уже никто не обращает внимание, что цена за вывоз мусора в квитанциях подросла на 30%. Я думаю, что если эта история сейчас проскочит, то нам к следующему новому году и по остальным услугам начнут также "влеплять", то воду отключат, то еще что-нибудь. Будут сначала "кошмарить", а потом поднимать цену", — сказал Мазурик в беседе с Pravda. Ru.

По словам общественника, регоператор "быстро сообразил", что манипуляции с повышением цен можно проводить без негативных последствий.

"Я вообще никак не готов поверить в то, что не вывозили мусор, потому что там каких-то машин не хватало или еще чего-то. Ездят все те же машины, кто и ездил раньше, с теми же маркировками. Я вот не вижу по городу каких-то появившихся машин "Невского экологического оператора". То есть я верю в то, что они может там и купили какую-нибудь сотню-полторы какого-нибудь автопарка, но на фоне города это не особо существенно", — добавил он.

Напомним, с 1 января в рамках мусорной реформы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) отвечает подведомственная Смольному структура "Невский экологический оператор". С первых дней реализации реформа принесла петербуржцам множество проблем — жилые дворы оказались буквально завалены отходами, которые новые перевозчики НЭО не спешили вывозить из-за нехватки нужного количества технического обеспечения.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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