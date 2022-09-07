Известный российский боксер, Олимпийский чемпион Егор Мехонцев прокомментировал ход предвыборной кампании в Екатеринбурге. Боксер родился в Асбесте (город-спутник Екатеринбурга) и, прежде всего, отмечает бурное развитие своего родного города, сообщает Федпресс.
Мехонцев напомнил, что в списке городов с наиболее развитой инфраструктурой Екатеринбург входит в лидирующую тройку, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Он отметил активное развитие инфраструктуры города и его спутников в последнее время.
Борьба за губернаторское кресло сопровождается острыми дискуссиями о возможных вариантах развития региона между действующими губернаторами и их оппонентами. Иногда заявления сторон звучат весьма критично. По мнению Мехонцева, некоторые предвыборные кампании оказываются малоэффективными.
Кроме того, досталось и критикам тюменской команды, возглавляемой губернатором Куйвашевым. Боксер уверен, что команда давно стала частью политики региона и успешно трудится на его благо.
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