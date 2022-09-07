Олимпийский чемпион Егор Мехонцев о ходе предвыборной кампании в Екатеринбурге

Известный российский боксер, Олимпийский чемпион Егор Мехонцев прокомментировал ход предвыборной кампании в Екатеринбурге. Боксер родился в Асбесте (город-спутник Екатеринбурга) и, прежде всего, отмечает бурное развитие своего родного города, сообщает Федпресс.

Мехонцев напомнил, что в списке городов с наиболее развитой инфраструктурой Екатеринбург входит в лидирующую тройку, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Он отметил активное развитие инфраструктуры города и его спутников в последнее время.

Борьба за губернаторское кресло сопровождается острыми дискуссиями о возможных вариантах развития региона между действующими губернаторами и их оппонентами. Иногда заявления сторон звучат весьма критично. По мнению Мехонцева, некоторые предвыборные кампании оказываются малоэффективными.

Кроме того, досталось и критикам тюменской команды, возглавляемой губернатором Куйвашевым. Боксер уверен, что команда давно стала частью политики региона и успешно трудится на его благо.