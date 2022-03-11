Роскомнадзор отложил блокировку Instagram на 48 часов

Роскомнадзор дал пользователям Instagram 48 часов на перенос своих фото и видео перед блокировкой, которая должна была состояться в ночь на 12 марта.

"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — говорится в сообщении рсосийского регулятора.

Заблокировать в России инстаграм и признать Meta экстремистской организацией попросила Генпрокуратура. Это назвали ответной мерой на решение компании разрешить пользователям использовать "язык ненависти" в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии.

Напомним, Ксения Собчак поделилась хитростью, которая поможет не потерять информацию в Instagram-аккаунте.

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