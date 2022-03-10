В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придёт потепление

Повышение дневных температур в центре европейской части России до положительных отметок прогнозируется 12 марта, сообщает РИА Новости.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 13 марта уже потеплеет до плюс 7 градусов. Синоптик связал это с прекращением влияния воздушных масс с северо-востока и тем, что днём солнечная энергия будет способствовать повышению температуры.

Согласно прогнозу, в дальнейшем днём также будет плюс 2-7 градусов.

Вильфанд отметил, что регион будет находиться под влиянием мягких и тёплых воздушных масс. Это приведёт к тому, что температура 13-14 марта будет на 2-3 градуса выше нормы.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев сообщил, что не стоит спешить снимать шапку, как только начинают пригревать первые весенние лучи. Головной убор необходим нам, чтобы избежать проблем с мозговым кровообращением.

Организм может среагировать лишь на длительное воздействие пониженных температур, а пребывание на холоде с непокрытой головой кратковременно не так опасно.