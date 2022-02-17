Экспортёры Москвы будут представлены в 2022 году на 10 международных выставках

Бренд Made in Moscow в этом году представит экспортные товары московских компаний на 10 международных экспозициях.

С продукцией столичных предпринимателей смогут познакомиться гости и участники выставок

во Франции,

Великобритании,

Египте,

Саудовской Аравии,

ОАЭ,

Гонконге,

Таиланде,

Мексике

и Казахстане,

сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия. Программа Made in Moscow реализуется Правительством Москвы с 2017 года. За пять лет ее участниками стали более 1,3 тысячи столичных компаний. Они смогли презентовать свои проекты в рамках крупнейших отраслевых выставок по всему миру", — рассказала Наталья Сергунина.

Участниками могут стать представители сфер ИТ, электроники и электротехники, медицины, строительства, пищевой промышленности, а также производители одежды, ювелирных изделий и косметики, авторы произведений искусства, кино- и анимационные студии.

Финансирование деловой части программы полностью возьмет на себя Московский экспортный центр. Подать заявку на участие предприниматели могут онлайн.