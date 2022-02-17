Бренд Made in Moscow в этом году представит экспортные товары московских компаний на 10 международных экспозициях.
С продукцией столичных предпринимателей смогут познакомиться гости и участники выставок
сообщила заммэра Наталья Сергунина.
"Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них мероприятия. Программа Made in Moscow реализуется Правительством Москвы с 2017 года. За пять лет ее участниками стали более 1,3 тысячи столичных компаний. Они смогли презентовать свои проекты в рамках крупнейших отраслевых выставок по всему миру", — рассказала Наталья Сергунина.
Участниками могут стать представители сфер ИТ, электроники и электротехники, медицины, строительства, пищевой промышленности, а также производители одежды, ювелирных изделий и косметики, авторы произведений искусства, кино- и анимационные студии.
Финансирование деловой части программы полностью возьмет на себя Московский экспортный центр. Подать заявку на участие предприниматели могут онлайн.
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