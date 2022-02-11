Глава ГБУ "Ритуал": важно не вверять свои действия "чёртику" из подъезда

Директор московского ГБУ "Ритуал" Артём Екимов призвал граждан в случае смерти близких не поддаваться на уговоры недобросовестных ритуальных агентств и доверять организацию похорон проверенным государственным предприятиям, способным отвечать за качество своих услуг.

"Лучше опираться на государственные учреждения. В Москве, например, на нас, как на городскую организацию полного ритуального цикла — кладбище, крематории, оформление документов, организация похорон, мемориальные услуги. <…> Важно не вверять все свои действия внезапному этому "чёртику" из подъезда с левыми бланками и такими же задачами", — сказал Екимов в интервью РИА "Новости".

По словам спикера, у проверенного бюджетного предприятия сегодня есть всё для того, чтобы быть на связи с близкими умершего в любой момент:

круглосуточная горячая линия,

диспетчерская,

представители в пунктах приёма заказов во всех городских моргах и центр ритуального обслуживания.

Многоканальные способы связи позволяют клиентам, находящимся в состоянии стресса, не принимать скоропалительных решений.

Серые похоронные компании могут попасть в реестр

Законопроект, который сегодня разрабатывается, чтобы сменить устаревший федеральный закон "О погребении и похоронном деле", предлагает ограничить деятельность недобросовестных игроков рынка ритуальных услуг. Об этом рассказала накануне одна из соавторов документа, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как пояснила парламентарий, основанием для ограничения деятельности недобросовестной организации могут стать возбужденные в её отношении административные дела. Также предлагается выдавать специальные разрешения для работы на рынке ритуальных услуг.