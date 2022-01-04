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Автор Ольга Лазарева

В Петербурге ожидается новый снежный коллапс

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Циклонический вихрь "Юмит" принес в Санкт-Петербург потепление и очередной снегопад. В связи с неготовностью коммунальных служб города к обильным осадкам и некачественной уборкой улиц в Северной столице ожидается новый снежный коллапс и гололедица.

В Петербурге ожидается новый снежный коллапс

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что во вторник, 4 января, циклонический вихрь закроет небо над Петербургом плотными облаками, а также принесет в город снег и потепление. Столбик термометра поднимется до минус 1-3 градусов.

При этом уже в четверг, по словам заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, ожидаются заморозки, что приведет к формированию гололедицы. В целом, в ближайшие два дня может выпасть до 10 сантиметров осадков.

Учитывая опыт декабрьских снегопадов, последствия которых коммунальные службы Северной столицы не могут устранить до сих пор, можно предположить, что "Юмит" спровоцирует новый снежный коллапс в Петербурге. С начала зимы общественность и СМИ неоднократно критиковали Смольный за неэффективную уборку снега и отсутствие организации всего снегоуборочного процесса. Несмотря на то, что в еще в конце октября губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности города к любым чрезвычайным ситуациям в осенне-зимний период, в Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка снегоуборочной техники и рабочей силы.

Ранее непогода уже стала причиной роста количества автомобильных аварий и обращений петербуржцев в травмпункты, а новый циклонический вихрь может усугубить ситуацию. Кроме того, неубранный снег и наледь препятствуют доступу мусоровозов к точкам сбора отходов во дворах, что приводит к скоплениям мусора и массовым жалобам жителей города. Как писали СМИ, во время новогодних праздников в Петербурге образовался настоящий мусорный коллапс из-за неубранных своевременно контейнерных площадей.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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