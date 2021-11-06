EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные предупредили о наиболее опасном сценарии заболевания COVID-19
Пассажир поезда закрылся в купе и ранил сотрудников полиции и Росгвардии
Полиция задержала четвёртого участника нападения в Новой Москве
Нападавший на мужчину с ребёнком в Новой Москве опроверг использование ножа
В Свердловской области расстрелявший машину врача и больницу признал свою вину
В России зарегистрировали новый максимум заражений COVID-19 за сутки
Названы основные симптомы коронавируса у привитых
В CNN рассказали об истинной цели встречи директора ЦРУ и Патрушева в Москве
Байдена призвали усилить военное присутствие США в Чёрном море

В Татарстане начнут требовать QR-код в общественном транспорте

Россия

В Татарстане через две недели приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента республики, пассажиры общественного транспорта старше 18 лет будут обязаны предъявлять QR-код.

Отмечается, что после 7 ноября режим нерабочих дней в республике продлеваться не будет.

Ранее сообщалось, что в России выявили максимальное суточное число заболеваний коронавирусом с начала пандемии — инфекцией заразились 41 335 человек. Также за минувшие 24 часа зафиксировали 1188 летальных исходов по причине COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Так вот зачем на самом деле ввели QR-пропуска в Москве
Автор: Максимс Краюшкинс
Последние материалы
Пассажир поезда закрылся в купе и ранил сотрудников полиции и Росгвардии
Полиция задержала четвёртого участника нападения в Новой Москве
Нападавший на мужчину с ребёнком в Новой Москве опроверг использование ножа
В Свердловской области расстрелявший машину врача и больницу признал свою вину
В России зарегистрировали новый максимум заражений COVID-19 за сутки
Названы основные симптомы коронавируса у привитых
В CNN рассказали об истинной цели встречи директора ЦРУ и Патрушева в Москве
Байдена призвали усилить военное присутствие США в Чёрном море
Водитель "скорой" ЕАО рассказал, чего добились медики, отказавшиеся прививаться
В Роспотребнадзоре объяснили, как точно узнать, что человек болен COVID-19
Популярное
Общество
Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один

Очередная версия на тему "кто заменит Путина на посту президента" от политолога Павла Салина.

Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один
Мясников прокомментировал увольнение врачей, отказавшихся вакцинироваться
Здоровье
Мясников прокомментировал увольнение врачей, отказавшихся вакцинироваться
Новости Белоруссии
Киев перед дилеммой: покарать Лукашенко за Крым или замёрзнуть зимой
Шоу-бизнес
Малахов заявил, что у него с Собчак есть общий ребёнок
Ирина Шлионская Студенческие братства Америки: не так страшен чёрт, как его малюют Ирина Шлионская Любовь Степушова Жестокие русские - не хотят бесплатно отдавать свой газ Молдавии Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Киеве выдвинули России претензии на пять областей
Шоу-бизнес
Михаилу Цивину приглянулась квартира покойного Игоря Кириллова
Садальский обратился к Собчак в день её рождения
Шоу-бизнес
Садальский обратился к Собчак в день её рождения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников