В Татарстане начнут требовать QR-код в общественном транспорте

В Татарстане через две недели приостановят действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента республики, пассажиры общественного транспорта старше 18 лет будут обязаны предъявлять QR-код.

Отмечается, что после 7 ноября режим нерабочих дней в республике продлеваться не будет.

Ранее сообщалось, что в России выявили максимальное суточное число заболеваний коронавирусом с начала пандемии — инфекцией заразились 41 335 человек. Также за минувшие 24 часа зафиксировали 1188 летальных исходов по причине COVID-19.

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