Санитарные правила в российских школах продлили до 2024 года

Роспотребнадзор продлил до 2024 года правила работы образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Санитарные правила при пандемии коронавируса предполагают запрет на мероприятия с участием нескольких классов или групп студентов, предписывают измерять температуру на входе в здание и проводить усиленную уборку и обработку помещений.

Кроме того, правила рекомендуют закрепить за каждым классом учащихся своего кабинета для занятий, а также обеспечить наличие санитайзеров при входе в помещение.

Эти правила распространяются и на помещения для детского досуга в аэропортах, торговых центрах и вокзалах.

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