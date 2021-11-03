Роспотребнадзор продлил до 2024 года правила работы образовательных учреждений в условиях пандемии коронавируса.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Санитарные правила при пандемии коронавируса предполагают запрет на мероприятия с участием нескольких классов или групп студентов, предписывают измерять температуру на входе в здание и проводить усиленную уборку и обработку помещений.
Кроме того, правила рекомендуют закрепить за каждым классом учащихся своего кабинета для занятий, а также обеспечить наличие санитайзеров при входе в помещение.
Эти правила распространяются и на помещения для детского досуга в аэропортах, торговых центрах и вокзалах.
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