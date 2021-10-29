Вильфанд сообщил о скором потеплении в Европейской части России

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Pravda.Ru сообщил, что начиная с субботы, 30 октября, погода в центре Европейской России, включая Московский регион, будет теплее нормы.

По словам Вильфанда, всё дело в отроге высокого давления от антициклона, который находится на юго-востоке и распространяется к северу.

"Это приведет к тому, что по законам циркуляции, по западной периферии области высокого давления будет поступать воздух не только с западных акваторий, с центральных акваторий Атлантики, но даже с юго-западных, то есть такой генетически теплый воздух. Это первое. Поэтому уже температура, естественно, будет высокая, тут никаких сомнений нет", — заявил Вильфанд.

Вильфанд пояснил, что при высоком давлении небо начнет очищаться от облаков. Это приведет к тому, что тепло будет передаваться в приземный слой воздуха, повышая температуру примерно на 1-2 градуса.

"Такой температурный фон, который прогнозируется в выходные, затем и в первые числа ноября, больше соответствует началу четвертой пятидневки, третьей декаде сентября", — сообщил Вильфанд.

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