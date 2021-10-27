Олимпиада "Московский учитель" пройдет в восьмой раз

В столице пройдет VIII метапредметная олимпиада "Московский учитель". Она проводится с 2014 года с целью поддержки талантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для достижения высоких образовательных результатов.

Организаторами соревнований выступают Корпоративный университет московского образования и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования.

"Задачами олимпиады являются не только выявление и поддержка учителей, применяющих современные технологии и актуальные педагогические методы для обеспечения высоких образовательных результатов обучающихся, но и отбор учителей для участия в составе школьных команд в Московском городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного признания "Учителя года Москвы", — рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Корпоративного университета Валерий Тихонов.

Кроме того, одной из задач олимпиады является мониторинг компетенций школьных учителей, реализующих образовательные программы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Олимпиада проводится в два этапа.

Дистанционный пройдёт с 1 по 21 ноября,

а очный — с 27 ноября по 4 декабря.

Как подчеркнул Валерий Тихонов, с каждым годом количество участников олимпиады "Московский учитель" растёт. В прошлом году в ней приняли участие более 13 тысяч человек.