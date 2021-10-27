Олимпиада "Московский учитель" пройдет в восьмой раз

В столице пройдет VIII метапредметная олимпиада "Московский учитель". Она проводится с 2014 года с целью поддержки талантливых педагогов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями для достижения высоких образовательных результатов.
Организаторами соревнований выступают Корпоративный университет московского образования и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования.
"Задачами олимпиады являются не только выявление и поддержка учителей, применяющих современные технологии и актуальные педагогические методы для обеспечения высоких образовательных результатов обучающихся, но и отбор учителей для участия в составе школьных команд в Московском городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного признания "Учителя года Москвы", — рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Корпоративного университета Валерий Тихонов.
Кроме того, одной из задач олимпиады является мониторинг компетенций школьных учителей, реализующих образовательные программы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Олимпиада проводится в два этапа.
Как подчеркнул Валерий Тихонов, с каждым годом количество участников олимпиады "Московский учитель" растёт. В прошлом году в ней приняли участие более 13 тысяч человек.
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