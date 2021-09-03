Озеро Бабье в России таинственно "испарилось"

Озеро Бабье в Аннинском районе Воронежской области внезапно испарилось. Почти идеально круглый памятник природы занимал почти 157 гектаров в диаметре, но вдруг воды в нём не стало. Стремительное испарение озера сбило с толку и обеспокоило жителей.

По словам сельчан, озеро никогда раньше не пересыхало, и неизвестно, заполнится ли оно когда-нибудь снова.

Озеро Бабье является памятником природы и охраняемой территорией Воронежской области. Оно имеет почти идеально круглую форму. Учёные полагают, что водоём образовался на месте кратера невулканического происхождения. По второй версии, озеро возникло после падения метеорита, говорится в статье, опубликованной на страницах журнала Natural News.

Эксперты и чиновники пытаются найти причины. По одной из версий, водоём осушила жара и отсутствие дождей, по второй – на дне озера образовались трещины.

В прошлом году почти такая же история произошла с озером Чистое в Татарстане. Но уже в этом году Чистое вновь заполнилось. Пока учёные не могут разгадать эту загадку.

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