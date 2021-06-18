Роспотребнадзор назвал безопасные пляжи Москвы

В Москве наступило настоящее лето. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха превысит 30 градусов. В такую жару москвичи будут стремиться к водоемам.

В Роспотребнадзоре уже выделили 8 пляжных зон для купания на территории города, которые соответствуют всем нормам безопасности.

Путяевский пруд (ПКиО "Сокольники", 4-й Лучевой просек);

озеро Белое (Заозерная улица, дома 2-6);

зона отдыха "Мещерское" (Воскресенская улица, дома 5-31);

пляж "Серебряный Бор — 2" (Таманская улица, дом 44);

пляж "Серебряный Бор — 3" (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);

Большой городской пруд (город Зеленоград, Центральный проспект);

озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон);

Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон).

О том, о чем следует помнить во время отдыха на воде, сообщает сайт Москва 24.

Расстояние, гигиена и солнцезащитный крем

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, гражданам следует соблюдать все профилактические меры, в том числе и социальную дистанцию. В случае плохого самочувствия необходимо остаться дома.

Опасен может быть не только COVID-19. Не стоит забывать и о том, что в определённые часы солнце тоже может оказывать негативное влияние на здоровье.

"Самые опасные часы для загара летом в Москве — это с 12:00 до 15:00. Тогда солнце находится в зените и становится "ядовитым". Если загорать в этот период, особенно у воды, ожог будет обязательно", — пояснила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Но даже в эти часы не стоит находиться на открытом солнце.

Лучше всё время использовать кремы с фактором защиты как минимум 30, чтобы защитить кожные покровы от разрушений.

Также обязательно нужно носить головной убор.

Чтобы избежать заражения всевозможными инфекциями, в основном это кишечная палочка, после каждого купания рекомендуется ополаскиваться.

Эпидемиологическая ситуация на популярных пляжах может меняться, напоминает врач, поэтому нужно перестраховаться, чтобы не заболеть.

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