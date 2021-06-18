В Москве наступило настоящее лето. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха превысит 30 градусов. В такую жару москвичи будут стремиться к водоемам.
В Роспотребнадзоре уже выделили 8 пляжных зон для купания на территории города, которые соответствуют всем нормам безопасности.
О том, о чем следует помнить во время отдыха на воде, сообщает сайт Москва 24.
Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, гражданам следует соблюдать все профилактические меры, в том числе и социальную дистанцию. В случае плохого самочувствия необходимо остаться дома.
Опасен может быть не только COVID-19. Не стоит забывать и о том, что в определённые часы солнце тоже может оказывать негативное влияние на здоровье.
"Самые опасные часы для загара летом в Москве — это с 12:00 до 15:00. Тогда солнце находится в зените и становится "ядовитым". Если загорать в этот период, особенно у воды, ожог будет обязательно", — пояснила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.
Но даже в эти часы не стоит находиться на открытом солнце.
Лучше всё время использовать кремы с фактором защиты как минимум 30, чтобы защитить кожные покровы от разрушений.
Также обязательно нужно носить головной убор.
Чтобы избежать заражения всевозможными инфекциями, в основном это кишечная палочка, после каждого купания рекомендуется ополаскиваться.
Эпидемиологическая ситуация на популярных пляжах может меняться, напоминает врач, поэтому нужно перестраховаться, чтобы не заболеть.
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