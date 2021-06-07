Московские школьники прочитали стихи с актерами театров

В столице завершилась акция "Учим наизусть с актерами театров", в рамках которой школьники и студенты колледжей прочитали произведения из школьной программы вместе с профессионалами.
В ней приняли участие преподаватели и студенты ведущих театральных вузов города: Театрального института имени Бориса Щукина, Российского Государственного Института Театрального Искусства, Школы-студии МХАТ, Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. К акции присоединились такие выдающиеся актеры, как Станислав Садальский, Даниил Спиваковский, Артур Смольянинов, Александр Пацевич, Игорь Лесов, Виктор Хориняк, Ульяна Курочкина.
"Акция была приурочена к Международному дню защиты детей. Она объединила наших творчески настроенных школьников и профессиональных актеров. Она вызвала яркий творческий резонанс", — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
Всего было записано и опубликовано в социальных сетях более 700 видеороликов от учеников 165 московских школ — лучшие из них попадут в библиотеку "Московской электронной школы".
"Очень часто успех в жизни зависит именно от того, насколько свободно мы владеем нашей речью, насколько мы убедительно, ярко и интересно способны говорить, декламировать, использовать в нашей речи цитаты, аллюзии. Акция ”Учим наизусть с актерами театра” дополнительно привлекает наше внимание к тому, что человек "говорящий” всегда имеет колоссальное преимущество на рынке труда, и вообще, ему жить и общаться интереснее", — подчеркнул директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Он также отметил, что акция повторится уже в начале следующего учебного года.
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