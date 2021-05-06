Эксперт прокомментировал запрет правительства на вывоз гречки из России

Временный запрет на экспорт продукции — распространённая в мире практика, отметил эксперт. Её цель — сдержать рост цен перед сбором нового урожая.

Напомним, ранее российское правительство установило временный запрет на вывоз из страны гречихи. Соответствующее постановление подписал во вторник, 4 мая, премьер-министр Михаил Мишустин. Эту меру правительства прокомментировал агентству ТАСС ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

"Введение запрета говорит о том, что в текущих условиях интересы потребителей "здесь и сейчас" поставлены выше интересов производителей. Запрет на вывоз призван, как говорят экономисты, "вбить клин" между внутренними и мировыми ценами в самый напряжённый период — последние месяцы перед сбором нового урожая", — сказал эксперт.

Злаковые культуры являются одними из драйверов роста мировых цен на продовольствие. Однако в условиях пандемии, когда доходы населения продолжают падать, рост цен на продукты питания стал объектом особого внимания со стороны государства, пояснил Терновский.

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