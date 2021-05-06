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Эксперт прокомментировал запрет правительства на вывоз гречки из России

Россия

Временный запрет на экспорт продукции — распространённая в мире практика, отметил эксперт. Её цель — сдержать рост цен перед сбором нового урожая.

Эксперт прокомментировал запрет правительства на вывоз гречки из России

Напомним, ранее российское правительство установило временный запрет на вывоз из страны гречихи. Соответствующее постановление подписал во вторник, 4 мая, премьер-министр Михаил Мишустин. Эту меру правительства прокомментировал агентству ТАСС ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

"Введение запрета говорит о том, что в текущих условиях интересы потребителей "здесь и сейчас" поставлены выше интересов производителей. Запрет на вывоз призван, как говорят экономисты, "вбить клин" между внутренними и мировыми ценами в самый напряжённый период — последние месяцы перед сбором нового урожая", — сказал эксперт.

Злаковые культуры являются одними из драйверов роста мировых цен на продовольствие. Однако в условиях пандемии, когда доходы населения продолжают падать, рост цен на продукты питания стал объектом особого внимания со стороны государства, пояснил Терновский.

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Как остановить рост цен на продукты?
Автор: Людмила Черткова
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